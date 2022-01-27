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ORMANDAKİ CİNAYETİN SANIĞINA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

ORMANDAKİ CİNAYETİN SANIĞINA MÜEBBET HAPİS

27.01.2022 12:23

ANTALYA'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41), ormanda tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu (53), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41), ormanda tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu (53), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. araca aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde evde saklandığını tespit etti. Polisin, eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldığı Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Mevlüt Koyuncu, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Hakan Ökten'in ailesiyle taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı Hasan Kerem Arşın ise cinayetin planlı olduğunu öne sürerek, mahkemenin Havva B. hakkında da suç duyurusunda bulunmasını istedi. Sanık Mevlüt Koyuncu, son sözünde pişman olduğunu belirterek, Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım bir olay yaşadım dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, indirim de uygulamadı.

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HABER Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA)-

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Güvenlik Görevlisi, Antalya, Kepez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMANDAKİ CİNAYETİN SANIĞINA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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