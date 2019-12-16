Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika

BURSA'da başka bir araçtan ateş açarak, otomobillerinde alkol alan Mehmet Karaca'yı (38) öldürüp, Engin Ulaş'ı (37) yaraladıkları iddiasıyla yargılanan Cevat Şimşek (44) ve İdris Durgun'a (43), ceza yağdı. Şimşek'in toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, Durgun, müebbet hapis ile 3 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2017 yılının Mayıs ayında meydana geldi. Mehmet Karaca, arkadaşı Engin Ulaş ile birlikte 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Karaca ve Ulaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaca, ölmeden önce hastanede bilgisine başvuran polislere, saldırganların adını söyledi. Bunun üzerine Cevat Şimşek ve İdris Durgun (41) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BERAATLERİNİ VE TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Yargılamanın yapıldığı Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıkar Cevat Şimşek ve İdris Durgun, hazır bulundu. Öldürülen Mehmet Karaca'nın eşi Aysel Karaca ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Şimşek, "Olay gecesi evde olduğum için olayla ilgim yok. Suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. İdris Durgun da "Üç senedir tutukluyum. Ben bu suçu işlemedim. Haksız yere tutuklandım. Beratimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Söz verilen Aysel Karaca ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

CEZA YAĞDI

Duruşma sonunda mahkeme, Cevat Şimşek'e, Mehmet Karaca'yı tasarlayarak öldürmek suçundan 15 yıl, öldürmeye teşebbüs suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İdris Durgun ise tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 2 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.