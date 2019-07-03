Son Dakika Haberleri: Ormandaki Hint keneviri tarlaları imha edildi
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Ormandaki Hint keneviri tarlaları imha edildi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi.

Ormandaki Hint keneviri tarlaları imha edildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi. Ekilen 9 bin 732 kök Hint keneviri, sökülüp yakılarak imha edildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Föngel Tepe ve Acarlar mevkilerinde Hint keneviri ekildiği bilgileri üzerine harekete geçti. Ekipler, ormanlık alana ekilen kenevirlerin yerini belirlemek için drone kaldırdı. Havadan elde edilen görüntülerle 3 farklı yerdeki kenevir tarlalarının yerleri belirlendi. Jandarma, kenevir tarlalarının olduğu bölgelere giderken, bazı yerlerde kenevirlerin ekilmesi için ağaçların kesilerek alan açıldığı tespit edildi. 9 bin 732 kök kenevir sökülürken, savcılığın talimatı ile yakılarak imha edildi. Kenevirleri eken kişileri tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.
 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
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