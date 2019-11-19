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Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildi

6 saat önce

Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildiBURSA - Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen inşaat halindeki iki katlı evi yıktı.

Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen inşaat halindeki iki katlı evi yıktı.

Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi'nde orman arazisi üzerine ruhsatsız olarak yapılan iki katlı bina inşaatını yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen kaçak bina, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.

Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildi

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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