Son Dakika Haberleri: Ormandaki Mezardan Köpek Ölüsü Çıktı

Ormandaki Mezardan Köpek Ölüsü Çıktı

1 saat önce

ANTALYA'da ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişinin ihbarı üzerine polis tarafından açılan mezardan, köpek ölüsü çıktı.

Ormandaki Mezardan Köpek Ölüsü Çıktı, System.String[]
ANTALYA'da ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişinin ihbarı üzerine polis tarafından açılan mezardan, köpek ölüsü çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişi, çam ağaçları arısında bir mezar olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Mezar etrafında inceleme yapan polis, çeşitli elbiseler ve kanlı ıslak mendiller olduğunu belirledi. Mezarı yaklaşık 1 hafta boyunca takibe alan polis, dün akşam saatlerinde kazdı. Uzman ekipler tarafından kazılan mezardan, naylona sarılı köpek ölüsü çıktı. Polis, köpek ölüsünü aynı yere gömdü. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

Antalya, Polis, Güncel
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