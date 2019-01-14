Ormandaki Sulama Havuzunda Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı (2)
53 dakika önce
HAVUZUN ETRAFINA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİTekirdağ'ın Malkara ilçesinde, soğuktan buz tutması nedeniyle 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedinin mahsur kalıp, itfaiye ekiplerince kurtarıldığı, 10 metre derinliğindeki sulama havuzunun çevresi, tel örgüyle kapatıldı.
HAVUZUN ETRAFINA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, soğuktan buz tutması nedeniyle 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedinin mahsur kalıp, itfaiye ekiplerince kurtarıldığı, 10 metre derinliğindeki sulama havuzunun çevresi, tel örgüyle kapatıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaban
hayatı için gerekli önlem alındı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ilgililerle temasa geçilerek, sosyal medyada gündeme gelen haber ile ilgili cevizlik sahasındaki sulama havuzu çevresi tel çit ihata çekilerek muhafaza altına alındı. Artık yaban hayvanlarımızın hayatları güvence altında" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:58 Kaynak: DHA
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