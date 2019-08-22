Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto kapanla buldular

Çanakkale'de ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirilen bölgeler foto kapan ve drone ile tespit edilerek 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesi Başkoz köyünde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekildiği belirlendi.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından drone kullanılarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök kenevir ile kurutulmak üzere araziye gizlenmiş 4 kilogram esrar, ruhsatsız iki av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y, Z.Ç, S.G. ve E.Ç'yi gözaltına alan ekipler, bir zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bayramiç'te "foto kapanlı" operasyon

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyü kırsalında uyuşturucu yetiştirilen bölge ise foto kapanla izlemeye alındı.

Narkotik eğitimli "Roket" adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 148 kök kenevir ile 382 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.