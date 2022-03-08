Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı - Son Dakika
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Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

08.03.2022 11:30
Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Ocak mahallesinde sabahın erken saatlerinde bir kişi ormandan kaçak emval kesti. Kestiği tomrukları minibüsü yükleyen kişi o anda bölgeye daha önceden kurulan fotokapana yakalandı. Minibüse yüklediği tomruklar sonrası takibe alınan kişi, yolda durduruldu. Tomruklara el konulurken, kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - TRABZON

Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı
Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı
Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

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Trabzon, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı - Son Dakika
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