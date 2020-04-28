Ormandan kiraladığı arazide badem ve harnup yetiştiriyor - Son Dakika
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Ormandan kiraladığı arazide badem ve harnup yetiştiriyor

6 saat önce

Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı 232 bin 78 dekar Özel Ağaçlandırma Sahasına badem ve harnup eken çiftçi, 6 yaşındaki ağaçlarından 5-10 ton arasında badem almayı hedefliyor.

Ormandan kiraladığı arazide badem ve harnup yetiştiriyor, System.String[]

Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı 232 bin 78 dekar Özel Ağaçlandırma Sahasına badem ve harnup eken çiftçi, 6 yaşındaki ağaçlarından 5-10 ton arasında badem almayı hedefliyor.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Salur Mahallesi'nden Mazlum İbiş isimli çiftçi, 2013 yılında ailesine ait 50 dekar arazinin bulunduğu Salur Mahallesi Göğü Kısalar mevkiinde verimli orman niteliğini kaybeden 232 bin 78 dekar bozuk orman sahasını kiralamayarak özel ağaçlandırma sahasına dönüştürdü. Arazinin çevresini tel örgülerle çeviren ve altyapı çalışmalarını tamamlayan İbiş, 5 bin 600 adet badem ve 6 bin 400 adet harnup fidanının ekimini gerçekleştirdi. İlk ürününü bir ton badem olarak geçen yıl alan İbiş, bu yıl verimin beklediğinden daha iyi olduğunu, 5 ton dolayında bir ürün beklerken, bunun 10 tona yaklaşabileceğini dile getirdi.


"Çiftçilikten kopmadım"


Eğitim ve mesleği nedeniyle uzun yıllar başka il ve ilçelerde yaşamasına rağmen köyünden ve çiftçilikten hiçbir zaman kopamadığını belirten Mazlum İbiş, "Köyümüzün yakınında ailemize ait 50 dekar dolayında bir arazimiz vardı. Arazimizin çevresinde kadastro çalışmaları neticesinde orman sınırları içerisinde kalan, orman vasfını yitirmiş yerlerde özel ağaçlandırma sahası oluşturmak için başvuruda bulunduk. 2013 yılında şu an içerisinde bulunduğumuz 232 bin 78 dekar alanı Orman Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına kiraladık" dedi.


"10 yılda zirve yapıyor"


Kiralamanın ardından teşvik ve kredi kullanmak suretiyle ilk etapta arazinin çevresini tel çitle çevirdiğini belirten İbiş "uzun bir altyapı, tefsiye ve sulama sistemi çalışmasının ardından arazimize badem ve harnup fidanlarını ektik. Fidanlar 5 yaşına girdiğinde ilk ürünümüzü aldık. Geçen yıl 1 ton kabuklu badem aldık ve kilosunu 25 lira dolayında sattık. Bu yıl 5 ton dolayında ürün bekliyorduk. Ağaçların durumuna baktığımızda olumlu yönde yanıldığımızı gördük. Hedefimizi 5-10 ton arası olarak tutuyoruz" diye konuştu.


Badem ağaçlarının 10 yaşında zirve yaptığını ve sonraki yıllarda bunun devam ettiğini belirten İbiş, "Edindiğimiz bilgiye göre badem ağacı 10 yılında en fazla ürünü veriyor. İyi bakılan bir ağaç 20 kiloya kadar ürün verebiliyor. Biz 10'uncu yılda 50 tonunun üzerinde ürün bekliyoruz" dedi.


Özel ağaçlandırma sahası


Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, şu an Özel Ağaçlandırma Sahası kiralamalarının 23 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 7310 Sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında yürütüldüğünü belirterek "Devlet Ormanlarında kesinleşen kadastro çalışmaları neticesinde orman sınırları içerisinde kalan amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler için özel ağaçlandırma başvurusu yapılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.


Yetkililer, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Doğal Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Milli Parklar Kapsamındaki Yerler ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinin bu kapsamın dışında olduğunu belirttiler. - ANTALYA

Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:19 Kaynak: İHA


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