Ormandan topladıkları mantardan zehirlendiler - Son Dakika

BURSA'nın Kestel ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen çift, zehirlendi. Çift, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi'nde yaşayan Güllü D. (65) ve eşi Dursun D. (75) dün akşam ormanlık alandan mantar toplayıp eve döndü. Pişirdikleri mantarı yiyen çift, bir süre sonra fenalaştı. İkili ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güllü D. ve Dursun D. yoğun bakımda tedaviye alındı.