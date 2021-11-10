Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Kırklareli'de ormandan topladıkları mantardan yiyen 4 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen M.Ç., H.K., F.C. ve O.A., rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran vatandaşların mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.Ç., H.K., F.C. ve O.A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ