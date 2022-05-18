Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu - Son Dakika
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Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu

18.05.2022 09:42
Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele kapsamında ormanların zararlı böceklerden temizlenmesi konusunda eski personeli ve köylülerden yardım alıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele kapsamında ormanların zararlı böceklerden temizlenmesi konusunda eski personeli ve köylülerden yardım alıyor. Köylüler ormanlardan topladıkları zararlı böcekler sayesinde hem aile bütçesine ek gelir elde ediyor hem de zararlı böcekleri ormanlardan temizliyor.

Artvin'de Orman Bölge müdürlüğü zararlı böceklere karşı biyolojik mücadelesini sürdürüyor. Nisan biri itibariyle Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü, biyolojik mücadele kapsamında R. Grandis (Faydalı böcek) üretmek için ormandan alınan D. Micans (Zararlı) böcekler toplanarak laboratuvarlarda faydalı böcek üretimi yapıyor. Bu kapsamda Artvin'in Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü de kendi bünyesinde biyolojik mücadelede çalışıp emekli olan eski personeline ücret karşılığında zararlı böcekleri toplatıyor.

Genellikle Orman İşletmesinden emekli ve biyolojik mücadele konusunda bilgiye sahip olan kişilerin seçildiği çalışmada hem ormanlar zararlı böceklerden korunuyor hem de vatandaşlar ek gelir elde etmiş oluyor.

Orman işletmesinden emekli aynı zamanda biyolojik mücadele yer alan Muharrem Karakaş yaptığı açıklamada "Hem orman temizliğine katkı yapıyoruz hem de 3-5 kuruş kazanarak cep harçlığımız çıkıyor. Zararlı böcekleri topluyoruz. Laboratuvarlarda yırtıcılara yem olarak topluyoruz. Ne kadar toplarsak ona göre kazanıyoruz. Aynı zamanda ormanları bu böcekten kurtarmaya uğraşıyoruz" dedi.

Ardanuç Tepedüzü köyünden Kenan Küçük ise "Orman işletme Haşere Bölümünden emekliyim. Bu orman zararlılarını topladık. Ardanuç Orman İşletmesine teslim edeceğiz. İşte yevmiyemizi çıkarıyoruz, beş on kuruş alıyoruz, hem ormana faydamız oluyor zararlıları çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör - İHA)

Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu
Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu
Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu
Ormandan topladıkları zararlı böcekler gelir kapıları oldu

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Kaynak: İHA

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