Ormandan toplanan çalılar "Durmuş usta"nın elinde süpürgeye dönüşüyor - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan emekli Durmuş Arslan, ormandan topladığı çalılardan yaptığı süpürgelerin satışından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

İlçeye bağlı Kındıra Köyü Hasanağalar Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Arslan, emekli olduktan sonra aile bütçesine katkıda bulunmak için çalı süpürgesi yapmaya başladı.

Yaklaşık 15 yıl önce emekli olan Arslan, ilk zamanlar babasıyla başladığı çalı süpürgesi yapımını babası vefatının ardından tek başına sürdürdü.

Sonbahar mevsiminde çalılar kurumadan önce ormana giderek çalı toplayan Arslan, çalıları bir araya getirip bağlayarak süpürgeye dönüştürüyor.

Tüm zamanını evinin önünde kurduğu tezgahta geçiren Arslan, yaptığı çalı süpürgelerini 30 liraya satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Günde 6-7 süpürge yapıyorum"

Durmuş Arslan, AA muhabirine, süpürge yapımının baba mesleği olduğunu söyledi.

Süpürge yapmak için ormandan çalılar topladığını dile getiren Arslan, "Eve getirdiğim dal ve çalı parçaları yaklaşık 8 gün kuruyor. Kuruduktan sonra süpürge için yaklaşık 35 tanesini yan yana getirerek önce iple bağlıyorum. Parçalar kendini çektikten sonra da telle bağlıyorum." diye konuştu.

Arslan, günde 6-7 süpürge yaptığını belirterek, "Yaptığım süpürgeleri aracımla Yeniçağa, Mengen, Gerede ve Dörtdivan'da kurulan pazarlara götürüyorum. Pazarlarda tanesini 30 liradan satıyorum. Sattığım süpürgelerle ev ekonomisine katkı sağlıyorum." dedi.