Ormangüzle köyüne ilave kanalizasyon hattı döşendi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyüne İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ilave kanalizasyon hattı döşendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Köylülerle de sohbet eden Çetin, köylerdeki yaşam seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Köylerden gelen taleplerin karşılanması konusunda gerekli planlamanın yapılarak bir program dahilinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Özellikle köylerin yol bakımı ve su taleplerinin öncelikli olarak zaman kaybetmeden giderildiğini diğer taleplerin de peyderpey giderildiğini ifade etti. Ormangüzleli vatandaşlarda İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek hizmetlerin kendilerine ulaşması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - BİLECİK