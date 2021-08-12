Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

- Şanlıurfa'da ağaçlık alanda kundaklama iddiası

-Üç ayrı noktada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

-Kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınırken kaçan 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı. Olay yerine giden ekipler yangınlara müdahale ederek söndürürken polis ekipleri ormanı kundakladığı iddiasıyla 1 kişi yakalanırken kaçtığı belirlenen 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesindeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ağaçlık alandaki 3 ayrı nokta ateşe verildi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, orman müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken ormanlık alanı kundakladığı şüphesiyle 1 kadın gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaçtığı yönünde bilgi elde ettiği 1 erkeği yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.