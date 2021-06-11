Üye Girişi
Ormanı gençleştiriyorlar - Son Dakika

Ormanı gençleştiriyorlar

11.06.2021 12:05
Ormanı gençleştiriyorlar, System.String[]

BOLU'da orman köylüsü ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçları keserek ekonomiye kazandırıyor.

BOLU'da orman köylüsü ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçları keserek ekonomiye kazandırıyor. 15 yıldır ağaç kesim işinde çalışan Nazım Özpınar, "Bu çevredeki köylüler, yaz-kış bu işle uğraşıyor" dedi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'nun yüksek kesimlerinde genç ağaçlara zarar vermemesi ve ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçlar kesilerek ekonomiye kazandırılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen yaşlı ağaçlar, civar köylerde kurulan kooperatiflerle, köylüler tarafından kesiliyor. Orman köylüleri, bağlı bulundukları kooperatifler aracılığıyla ağaç kesimi, soyma ve tomruk haline getirme işi yaparak gelir elde ediyor.

GÜNLÜK 200-300 TL KAZANCI OLUYOR 15 yıldır ağaç kesim işinde çalışan Nazım Özpınar, oğluyla birlikte bu işi yaptığını belirterek, "Zor bir iş. Riskli bir iş ama tedbirlerimizi alıyoruz. Tedbirleri almasak çok tehlikeli. Yine de riskli ama tedbirleri alınca daha iyi oluyor. İşletmenin belirleyerek damgaladığı ağaçları kesiyoruz. Bir kişinin günlük kazancı çalışma saatlerine göre değişiyor. Ortalama bir şey söylersek 200-300 lira bir kazancı oluyor. Bunun yarısı da masraf oluyor. Bu çevredeki köylüler, yaz-kış bu işle uğraşıyor" dedi. TEHLİKELİ BİR İŞ Hıdırşeyhler Köyü Orman Kalkındırma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Özdemir, ağaç kesim işinin tehlikeli bir iş olduğunu ifade ederek, "Bizim köyümüzde can kaybı olmadı ama çevre köylerde oldu. Benim eniştem 10 sene önce bir ağacın altında kaldı. Ağaçta çürüme olduğu için ortadan kırılarak tersine döndü ve eniştem ağacın altında vefat etti. Güvenlik tedbirlerini alıyoruz da ne kadar da alsak tehlikeli bir iş" diye konuştu.   1 METRE KAR OLUNCA BİLE KESİM YAPIYORUZ Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra ormancılığa devam eden Ali Hikmet Keser, "Ormanda ağaç devirme işi de yapıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Tedbir alınmazsa sakatlık olur. Bizim yakın köyde bir kişi ölmüştü. Ağacın altında kalıp vefat etmişti. Zorluğu var, hayati risk var. Uzun yıllar tecrübe gerekiyor. Biz bunun kursuna da gittik, sertifikamız var. Ormancılar gelip çalışmalarımızı kontrol ediyor. Kışın da kesim yapıyoruz. Kış kesimi daha zor oluyor. Buraya çok kar yağıyor. 1 metre kar olunca bile kesim yapıyoruz" dedi.

Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar
Ormanı gençleştiriyorlar

Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanı gençleştiriyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis 13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri
13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü
13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı         
13:28
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi         
11:47
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena         
10:46
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanı gençleştiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement