Ormanı gençleştiriyorlar - Son Dakika

BOLU'da orman köylüsü ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçları keserek ekonomiye kazandırıyor. 15 yıldır ağaç kesim işinde çalışan Nazım Özpınar, "Bu çevredeki köylüler, yaz-kış bu işle uğraşıyor" dedi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'nun yüksek kesimlerinde genç ağaçlara zarar vermemesi ve ormanın yapısının korunması için yaşlı ağaçlar kesilerek ekonomiye kazandırılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen yaşlı ağaçlar, civar köylerde kurulan kooperatiflerle, köylüler tarafından kesiliyor. Orman köylüleri, bağlı bulundukları kooperatifler aracılığıyla ağaç kesimi, soyma ve tomruk haline getirme işi yaparak gelir elde ediyor.