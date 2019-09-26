Son Dakika Haberleri: Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele (2)
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Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele (2)

2 saat önce

TIRTILLARIN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİİnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün talimatıyla, İnegöl ve çevresinde tırtıl istilası nedeniyle zarar gören ormanlık alanın tespiti için çalışma başlattı.

Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele (2), System.String[]

TIRTILLARIN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün talimatıyla, İnegöl ve çevresinde tırtıl istilası nedeniyle zarar gören ormanlık alanın tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, drone ile Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki ormanlık alanın tırtıl istilası nedeniyle ne kadar zarar gördüğünü fotoğraf ve görüntü alarak tespit etti. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma neticesinde tırtıl istilası nedeniyle 25 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirledi. .


Orman İşletme Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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