Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası - Son Dakika

Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Orman İşletmeMüdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, magandaların hedef tahtası oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Orman İşletme

Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, magandaların hedef tahtası oldu. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, levhalara zarar verenlere Mevlana'nın "Testide ne varsa, dışarı o sızar" sözüyle atıfta bulunarak, doğru bilinçlenmenin önemini vurguladı.

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Keşan'da, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara uyarı levhaları yerleştirdi. Ancak tabelalar magandaların hedef tahtası oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği levhalar, kullanılmaz hale geldi.

'O İNSANLARIN BİLİNÇSİZLİKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, özellikle yol üzerindeki tabelalara silahla zarar verildiğini belirterek, "Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Testide ne varsa, dışarı o sızar' diye.

Testideki şeyi 'bilinç' olarak algılarsak, bu da davranışsal olarak dışarıya yansır. Bu da o

insanların bilinçsizliklerini gösteriyor. Bu bilincin temeli de eğitimdir. Daha küçük yaşta

bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. İnsan sadece fizyolojik değil, toplumsal bir varlıktır.

Doğru eğitildiğinde de toplumsal değer yargılarına saygı duymayı öğrenir. Bu tabelaları

kullanmak herkesin hakkı. Bu kaba saba davranışların halk dilindeki karşılığı da

magandalıktır. Bu gibi şeyler toplum olarak tümümüzü ilgilendiren bir şey. Bir yönüyle de hepimizi üzen bir durumdur. Çünkü dışarıdan biri gelip bu tabelaları gördüğünde hepimizi yargılar. Mevlana'nın sözünden hareketle testiyi doğru bilgilerle doldurup, o bilinci doğru yükleyerek davranışsal olarak bunun dışa yansımasını sağlamalıyız" diye konuştu.


Orman İşletme Müdürlüğü, Kent Konseyi, mevlana, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]