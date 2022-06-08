Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı

08.06.2022 20:04
Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı

Muğla'da uyuşturucu etkisinde kalan bir kişi, öğle saatlerinde ormanı kasten yaktıktan sonra kaçmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde orman yangını ihbarı alındı. İhbar sonrası olay yerine Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan bir şahıs tespit etmesi üzerine şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Ormanı yaktıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs, jandarma tarafından yakalandı

KASTEN YANGIN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde şüphelinin A.B. isimli şahıs olduğu, kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisinde kalarak ormanlık alanda kasten yangın çıkardığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çakmak ve baly tabir edilen madde ele geçirildi.

Ormanı yaktıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs, jandarma tarafından yakalandı

TUTUKLANDI

Şüpheli A.B. isimli şahıs gözaltına alınmış, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

200 METREKARELİK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Orman yangını Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, çıkan yangın sonucu 200 m2 ormanlık alan zarar gördü.

Ormanı yaktıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs, jandarma tarafından yakalandı
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Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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