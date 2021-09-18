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Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı - Son Dakika

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

18.09.2021 14:00
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun adam yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası olduğu, 14 Eylülde aynı bölgede çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun adam yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası olduğu, 14 Eylülde aynı bölgede çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi. Semih Kuloğlu, ifadesinde, Side Mahallesinde yanan evi için dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını ileri sürdü.

Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında bugün sabah saatlerinde arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ormanı yakmaya çalışan şüpheli Semih Kuloğlu, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi.

14 Eylül'de de yakmış

Sorgun çamlığında 14 Eylül tarihinde çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin kül olduğu yangının da Semih Kuloğlu tarafından çıkartıldığı belirlendi. Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan şüpheli ifadesinde Side mahallesinde 1 Eylül tarihinde yanan evine dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yangın çıkardığını ileri sürdü. Kuloğlu, ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliğinden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacı sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı - Son Dakika


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