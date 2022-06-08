Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı

08.06.2022 18:52
Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı

Yatağan ilçesi Madenler mahallesi ormanlık alanda orman yangın ihbarına giden Jandarma ekipleri, uyuşturucu etkisinde kalan ve ormanı yaktıktan sora kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Yatağan ilçesi Madenler mahallesi ormanlık alanda orman yangın ihbarına giden Jandarma ekipleri, uyuşturucu etkisinde kalan ve ormanı yaktıktan sora kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Madenler Mahallesi ormanlık alanda öğle saatlerinde orman yangını ihbarı alındı. İhbar sonrası olay yerine Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan bir şahıs tespit etmesi üzerine şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan kontrolde şüphelinin A.B. isimli şahıs olduğu, kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisinde kalarak ormanlık alanda kasten yangın çıkardığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çakmak ve baly tabir edilen madde ele geçirildi.

Şüpheli A.B. isimli şahıs gözaltına alınmış, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Orman yangını Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, çıkan yangın sonucu 200 m2 ormanlık alan zarar gördü.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt/İHA)

Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı
Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı
Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı
Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı
YORUMLAR
500
Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, Yatağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement