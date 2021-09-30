Üye Girişi
'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi - Son Dakika

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi

30.09.2021 09:57

Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden olan, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülkede yaşayan yabani kedi türlerinden biri ve ince yapılı, çevik kedi olan karakulakların çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği belirtildi. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

"ARKA BACAKLARIYLA MÜKEMMEL SIÇRAYIŞLAR YAPABİLİR"

Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi: "Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

POPÜLASYONU BİLİNMİYOR

Karakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

BELGESELİ ÇEKİLİYOR

Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TRT tarafından 2 yıl sürecek olan karakulak belgeseli çekimlerinin Burdur'da başladığı bilgisi verildi.

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi

Türkiye, Antalya, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı 09:54 Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi 09:47 Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi 09:08 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi 08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı 23:14 Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi
09:54 Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez         
09:58
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor         
09:14
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı         
09:05
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı         
07:44
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement