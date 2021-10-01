Ormanın hayalet kedisi 'Karakulak' Antalya sınırlarında görüntülendi - Son Dakika

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Ormanın hayalet kedisi 'Karakulak' Antalya sınırlarında görüntülendi

Kendi ağırlığının 2-3 katı ağırlığındaki avları avlayabiliyorlar

Nesli tehdit altındaki karakulak, anne ve iki yavrusuyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar arazi ve fotokapan çalışmaları esnasında su içerken görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da nesli tükenme tehlikesindeki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. Anne ve iki yavrudan oluşan aile, su kanalından su içti, bir süre dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalan yaban kedi türlerinden karakulak, anne ve iki yavrusuyla Antalya sınırlarında görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulaklar, su kanalından su içerken görüntülendi. Ürkek halleriyle dikkat çeken Karakulaklar, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu. İki yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.

"Çok çeşitli habitatlarda bulunabilirler"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İnce yapılı ve çevik bir kedi olan Karakulak'ın çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği, açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.

"Kendi ağırlığının 2-3 katı ağırlığında avları avlayabiliyorlar"

Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çok çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş bir beslenme alışkanlığının olduğu belirtilirken, "Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir" bilgilerine de yer verildi.

Karakulak hakkında

Karakulak (Caracal caracal), kedigiller (Felidae) familyasından vahşi bir hayvan türü.

Dış görünümü ile vaşağa çok benzeyip Step vaşağı, Mısır vaşağı gibi adlarla da anılmış olsa da daha sonraları moleküler DNA çalışmaları ile, tamamen farklı bir tür olup Afrika altın kedisi ve Serval ile yakın akraba olduğu gösterilmiştir. Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da yaşar. Asya ve Kuzey Afrika'da sayısı azalmakta ve soyu tehlikede türler arasında kabul edilmekte iken Orta ve Güney Afrika'da tehlike görülmemektedir. Türkiye'de ise Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı sanılan Caracal caracal, Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında görüntülenmiştir.