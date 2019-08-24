Ormanlar için canlarını hiçe sayıyorlar

Kiminin elleri yandı, kiminin yüzü, mevzu bahis ülke toprağı, ülkenin ciğerleri olan ormanlar olunca hiç tereddüt etmeden canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına dalan ormancıların üstün mücadelesi takdir topluyor.



Orman Genel Müdürlüğü Yangına Müdahale Ekipleri, değil bir tek ağaç, bir tek dal yanmasın diye gece gündüz demeden, alevlerin arasına dalıyor. Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin dört yanında artan orman yangınlarına karşı, orman teşkilatı savaşçıları, fedakar bir şekilde, canını ortaya koyarak ormanları koruyor. Olağanüstü çabayla ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı etkin şekilde mücadele veriyor.



Tonlarca ağırlıktaki hortuları alevlerin kalbine saplıyorlar



Yangına Müdahale Ekipleri, görevlerinin öneminin bilincinde, bir tek ağacın dalı yanmasın diye kendileri yanmayı göze alıyor. O noktada ailelerini, evlatlarını geride bırakarak, hem sevdiklerinin hem de milyonlarca vatandaşın geleceği için gözlerini bile kırpmadan ateşlerin arasına dalıyor. Kimi zaman elleri ayakları, kimi zaman da üniformaları yanıyor ama ormanları kurtarmak adına mücadelelerinde vazgeçmiyorlar. Ülkenin ciğerleri yanmasın bir gaz maskenin ardından nefes almaya çalışıp, tonlarca ağırlıktaki hortumları alevlerin kalbine salıyorlar.



Onlar bu mücadele en büyük pay sahibi



Son 10 yıllık istatistiklere göre yıllık ortalama 2 bin 388 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yıllık ortalama 6 bin 665 hektar orman zarar gördü. 2019 yılı 22 Ağustos tarihi itibari ile bin 377 adet orman yangını meydana geldi, toplamda 3 bin192 hektar alan zarar gördü. Her yıl yangınlarda zarar gören alan azalıyor. Bunda da gelişen teknoloji ve artan önlemlerle beraber, Orman Genel Müdürlüğü Yangına Müdahale Ekiplerinin cansiperane şekilde verdiği mücadelenin payı oldukça büyük oluyor. - ANKARA