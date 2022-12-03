Hayatını vahşi hayvanlara adadı! Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar, ayda 1.5 tona yakın et tüketiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını vahşi hayvanlara adadı! Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar, ayda 1.5 tona yakın et tüketiyor

03.12.2022 16:05

Irak'ın kuzeyinde yaşayan ve hayatını vahşi hayvanlara adayan Diyarbakırlı Ahmet Akbey, evinde beslediği aslanlarla şaşkınlık yarattı. Akbey'i aslan ve kaplanlarla güreşirken görenlerin yüreği ağzına gelirken, hayvanların her biri günlük 16 kilogram et yiyor.

Diyarbakırlı Ahmet Akbey'in, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'ta evde beslediği aslanlarına ilgisi görenleri şaşırtıyor. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey'in gövde gösterisi yaparak sosyal medyada paylaştığı görüntüler kimileri tarafından beğeni alırken, kimileri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

AYDA 1.5 TONA YAKIN ET YİYORLAR

Ayda 1.5 tona yakın et yiyen vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynayan Akbey'in, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arası iyi. Akbey yaptığı açıklamada herkes için vahşi, kendisi için can dostu olan 3 yavrusu olduğunu söyledi.

Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar ayda 1.5 tona yakın et yiyor

BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR ZARAR VERMEDİLER

Yaklaşık 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bu güne kadar zarar vermediklerini aktardı.

Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar ayda 1.5 tona yakın et yiyor
Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar ayda 1.5 tona yakın et yiyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Irak'ta Türkmenler, Kerkük'ün Bağdat ve Erbil arasında pazarlık konusu yapılmasını reddediyor Irak'ta Türkmenler, Kerkük'ün Bağdat ve Erbil arasında pazarlık konusu yapılmasını reddediyor SÜLEYMANİYE - Iraklı ayakkabı tamircisi, dedesinden devraldığı mesleği 30 yıldır tutkuyla sürdürüyor SÜLEYMANİYE - Iraklı ayakkabı tamircisi, dedesinden devraldığı mesleği 30 yıldır tutkuyla sürdürüyor

Duhok, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını vahşi hayvanlara adadı! Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar, ayda 1.5 tona yakın et tüketiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ağır sözleri sonrası kürsüyü terk etti
16:14 CHP'nin vizyon belgesi toplantısında İmamoğlu ile Yavaş'ın birbirlerinden uzak durması "aralarında sorun var" dedikodularını alevlendirdi
16:06 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler!
16:04 CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız
15:59 Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev halini paylaştı
15:43 Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü
15:32 Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:33 Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor
15:17 Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" dediği vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı
15:04 MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 16:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Hayatını vahşi hayvanlara adadı! Diyarbakırlı Ahmet'in evde beslediği aslanlar, ayda 1.5 tona yakın et tüketiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement