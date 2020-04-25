Ormanlar terminatör böceklerle korunuyor - Son Dakika

İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcek diye tabir edilen 2 bin 345 adet böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanına bıraktı.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı. Bu zararlı böcekler ile beslenen başka böcekleri ormanlara salarak biyolojik bir mücadele yürüten ekipler, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında da bir uygulama gerçekleştirdi. Çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için 'Calosoma Sychopanta' denilen yırtıcı böcekler doğaya salındı.Terminatör böcekler diye tabir edilen toplam 2345 adet böceğin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında üretilerek Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, orman zararlıları ile biyolojik mücadele kapsamında aynı bölgede 3 tel kafes ve 1 adacık da tesis edildi.