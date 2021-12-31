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Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor - Son Dakika

Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor

31.12.2021 11:34
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor

YASAKLI köpek ırklarının yasaya göre 14 Ocak tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor.

YASAKLI köpek ırklarının yasaya göre 14 Ocak tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt yaptırmak istemeyenler ise köpeklerini ormanlara bırakıyor. Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık" dedi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi. 2022 yılında ise para cezalarının miktarı artacak. Yasaya uymayanların hayvanlarına el konulacak. 14 Ocak 2022 tarihine kadarsa yasaklı altı köpek ırkı kısırlaştırılıp, onun için kayıt belgesi alınması gerekiyor. Bazı köpek sahipleri ise köpeklerini veterinere götürmek yerine ormana ve yol kenarlarına terk ediyor. Çatalca'da yerleşim yerlerine bırakılan yasaklı ırk köpeklerden köylüler şikayet ediyor. Çatalca'da yaşayanlara göre son bir haftada terk edilen köpeklerin sayısı da arttı. Sadece Çatalca'da değil, Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar da son dönemde ormanlarda ve yol kenarlarında buldukları yasaklı ırk köpeklerinin sayısının arttığını dile getirdi.

"DÖRT GÜN İÇİNDE 8 - 10 TANE KÖPEK ATTILAR BURAYA"

Çatalca'da yaşayan İbrahim Karataş "Bu köpekleri sahipleri buraya salıyor.  Bize çok zorluk veriyorlar. Tavuklarımızı yiyorlar, hatta keçileri bile yiyorlar. Ben de köpek atılırken gördüm, gelip buradan arabayla bırakıp gidiyorlar. Bırakılan köpek arkasından koşa koşa gidiyor ama 300 metre sonra araba kayboluyor. Sahipleri bakamıyorlar, bakamayınca buraya atıyorlar. Şu bir haftada bu terk etme sayıları arttı. Bir haftada her taraf köpek doldu. Üç dört gün içinde 8-10 tane köpek attılar buraya. Yasak diye de atanlar var" dedi.

"DAHA DEMİN TERK EDİLMİŞ BİR DOGO ARGENTİNO BULDUM" Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu hayvanı bulalı henüz yarım saat 40 dakika oldu. Hiç tanımadığım bir hayvana tasmayı taktım, zaten kendisi de yanıma geldi. Benim evimde de otobandan bulduğum bir American Staffordshire'ım var. Onlar önceden yasaklı değildi. O köpek şu an kedilerle koyun koyuna yatıyor. Bu hayvanların yetiştirilmesiyle, bazen de karakterinin doğru yönlendirilmemesiyle de alakalı saldırganlıkları. Aslında 2008 yılında bu ırklar yasaklanmıştı. O günden bugüne kimse bunların üretim ve satışının önüne geçmedi. İnsan eliyle üretilip de en çok işkence gören köpekler diyeyim bunlar için kısaca" diye konuştu.

"SON DÖNEMDE NEREDEYSE HER GÜN 1 TANE YASAKLI IRK BULUYORUZ" Dernek Başkanı Nilgül Sayar "Bu cinsler dövüş ve damızlık olarak kullanılıp, yavruları satılıp üzerlerinden para kazanılıyor. Dövüşmeyen hayvanı damızlık olarak kullanmaya çalışıyorlar. Genelde 1-2 doğumdan sonra anneleri atıyorlar veya antrenman köpeği olarak diğerlerinin önüne koyuyorlar. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı. Genelde bu kişiler bu hayvanlar üzerinden para kazanmaya başladığı için şu an kısırlaştırılmış olarak onların bir işine yaramayacak. Böyle olunca da bir masraf kapısı olarak gördükleri için atıyorlar. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde, hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık. Gerçekten sayı çok arttı. Bu atılanların çoğu evde bakılanlar değil, bunları atanlar üretim amaçlı kullanan tipler. Boş arazide, gecekondu bahçelerinde, çatı aralarında bakan tipler, onlar atıyor şu anda. Çünkü el konulacak, ceza yiyecek. Kısırlaştırmak uğraşmak istemiyor masraf olarak bakıyor" diye konuştu.

Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
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Para Cezası, Pitbull, Köpek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor - Son Dakika


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