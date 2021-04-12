Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor - Son Dakika

Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor

12.04.2021 13:01

Mardin'de Orman İşletme Şefliği'nden emekli olan Mustafa Baki (53), çevreye ve yeşile duyarlılığı nedeniyle ağaçları aşılamayı sürdürüyor.

Mardin'de Orman İşletme Şefliği'nden emekli olan Mustafa Baki (53), çevreye ve yeşile duyarlılığı nedeniyle ağaçları aşılamayı sürdürüyor.

Derik ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Baki, 25 yıl görev yaptığı kurumdan 1,5 yıl önce emekli oldu.

Görevi boyunca sayısız ağaç eken ve aşılayan Baki, emekli olduktan sonra da kurumunun desteği ile çalışmalarını sürdürdü.

Geçen yıl 7 bin ağacı aşılayan Baki'nin hedefi bu yıl 10 bin ağacı aşılamak.

Baki'nin gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil, vatan aşkı bambaşka. Mustafa Baki ile tanışın. Kendisi orman teşkilatı emeklisi. Dünyaca ünlü Mardin Derik halhalı zeytinin aşılamasına ömrünü adamış. Geçen yıl 7 bin ağaç aşılamış, bu yıl hedefi 10 bin ağaç. Adeta 'ormancılık görevde değil mezarda biter.' diyor." ifadelerine yer verildi.

"Ağaç benim can dostum"

Baki, AA muhabirine, ağaçları çok sevdiğini belirterek, bu nedenle emekli olur olmaz bu işi yürütmeye karar verdiğini söyledi.

"Bugün burada aşılama yapabiliyorsam ve çevreye bir faydam dokunuyorsa bunda kurumumun çok faydası oldu. Doğayla hiç bağlantımı kesemedim. Ağaç benim can dostum." diyen Baki, doğadaki ağaçların yanı sıra zeytin ağaçlarında da aşılama çalışması yaptığını belirtti.

Baki geçen sene aşılama yaptığı 7 bin ağacın yüzde 95'inde randıman aldıklarını dile getirerek, bunu gören çiftçilerin büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

Bu yıl başladıkları çalışmalarda şu ana kadar 2 bine yakın zeytin ağacı aşıladıklarını aktaran Baki, ağaç sevgisinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.

Baki, bu çalışma için çevre il ve ilçelere de gittiğini anlatarak, hem budama hem de aşılama çalışmalarında çiftçilere destek olduğunu belirtti.

Meşe ağaçlarının kendisi için ayrı bir değere sahip olduğunu ifade eden Baki, "Ağaçlar bana huzur veriyor." dedi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayaline destek

Baki, 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, Derik zeytininin dünyaya tanıtılması hayalini kurduğunu anımsatarak, bu nedenle zeytin ağaçlarına da özel önem verdiğini dile getirdi.

Derik zeytinin artık dünyada tanındığına dikkati çeken Baki, "Rahmetli Kaymakamımız Safitürk'ün döneminde Derik zeytininin dünyaya tanıtılması için çalışma başlatıldı. Ardından gelen Kaymakamımız Hakan Kafkas'ın da epey emeği oldu. Zeytin birçok yerde ödül aldı, bir marka haline geldi. Ben de bu hayale destek olmak için çalışmalar yaptım. Hayalleri yarım kalmasın, diye elimden geldiğince destek oldum, olmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor
Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor
Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor
Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor

Zeytin, Mardin, Emekli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanlara 25 yılını veren Mardinli, emekliliğinde de ağaçları aşılamaya devam ediyor - Son Dakika


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