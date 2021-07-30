Ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Orman yangınları ile mücadele kapsamında 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Denizli'de ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Orman alanına yakın bölgedeki düğünlerde yanıcı maddelere izin verilmezken, cami hoparlöründen ise uyarılar yapılacak.

Türkiye genelinde orman yangınlarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Denizli'de ise Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelecek orman yanığına karşı giriş ve çıkışlar yasaklandı.

31 Ekim 2021'e kadar mangal, semavere 20.00'dan sonra yasaklama

Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim 2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına ise izin verilmeyeceği açıklandı.

Öte yandan, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. - DENİZLİ