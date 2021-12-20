Üye Girişi
Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor - Son Dakika

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor

20.12.2021 10:16

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyorKASTAMONU Orman Genel Müdürlüğü, laboratuvarlarda ürettiği yıllık 600 bin yırtıcı böcek sayesinde, ormanları zararlı böceklerden koruyor.

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor

KASTAMONU Orman Genel Müdürlüğü, laboratuvarlarda ürettiği yıllık 600 bin yırtıcı böcek sayesinde, ormanları zararlı böceklerden koruyor. Tamamen doğal yöntemlerle yapılan mücadeleler kapsamında yılda 100 ila 150 milyon zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor.

Türkiye'nin orman varlığı bakımından en önde gelen illerin başında yer alan Kastamonu'da, orman zararlılarının sebep olduğu tahribatların önlenmesi amacıyla yırtıcı böcekler üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Zararlı böceklerden ormanların korunması için yırtıcı böcek üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek için yılda 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyor. Üretilen böcekler, ormanlara salınırken, aynı zamanda da feromon tuzakları da ormanlara kuruluyor. Bu sayede Orman Genel Müdürlüğü, orman zararlılarıyla hem biyolojik mücadelede bulunurken hem de yılda 100 ila 150 milyon arasında zararlı böceği yakalayarak imha ediyor.

Yüzde 70'i ormanlarla kaplı olan Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü, böcek laboratuvarında yılda 40 bin adet predatör adlı yırtıcı böcek yetiştiriyor. Aynı zamanda kabuk böcekleri ile mücadelede kapsamında da ormanların çeşitli bölgelerine feromon tuzağı ile kuş yuvası da imal edilerek bırakılıyor.

"Predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumu korunmuş oluyor"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumunun korunmuş olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından Orman zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Akın Emin, "Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarımızın sağlık durumunu bozan kabuklu böcekleriyle mücadele amaçlı faydalı böcek yani predatör dediğimiz yırtıcı böcek üreterek sağlık durumu bozulmuş ormanlara bunları salmaktayız. Şu anda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün laboratuvarında yıllık 40 bin adet yırtıcı böcek üreterek ormana salmaktayız. Burada ürettiğimiz yırtıcı böceklerimizi ormanlarda kabuk böceği görülen ağaçlara salarak orada popülasyon seviyesini yükselterek ormanların sağlık durumunu daha iyi seviyeye getirmek için çalışmaktayız. Laboratuvarımızda Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar üretim yapmaktayız. Burada araziden topladığımız anaçları laboratuvara getiriyoruz. Laboratuvarda anaçlardan yumurta alarak o yumurtalara larva haline getirip yeniden ormana salmaktayız. Bu sayede ormandaki biyoçeşitliliği korumakta, sağlık durumu bozulmuş ormanlarında sağlığına kavuşturmak içinde çalışmaktayız" dedi.

"Yılda 604 çeşit 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyoruz"

Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 600 bin adet yırtıcı böcek üretimi yaptıklarını belirten Emin, "604 çeşit farklı yırtıcı böcek üretiyoruz. Kestane dal kanseriyle ilgili de bir adette faydalı virüs üretmekteyiz. Ülkemizde zarar gören ormanlara biyolojik mücadeleye ağırlık vermek üzere mücadelemiz sürüyor. Ormanlarımızda yaklaşık 50'ye yakın zararlı böcek organizmasıyla mücadele etmekteyiz. Bu mücadele şekillerimiz mekanik, biyolojik, biyoteknik ve biyokimyasal olup Orman Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bu yana kimyasal mücadeleye doğayı tahrip ettiği için izin vermemektedir. En fazla ağırlık verdiğimiz mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir. Bunun dışında biyoteknik olarak mücadele şekillerimiz var. Mekanik mücadele tekniklerimiz var. Biyoteknik mücadelede de ormanlara feromon asmak suretiyle ormanlarımızı zararlı böceklerimizi sağlıklı ağaçlara değil, feromonlara düşürerek yakalanması amaçlanmaktadır. Doğaya hiçbir zararı yoktur" diye konuştu.

"Biyolojik mücadele ile 100 ila 150 milyon arasında zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor"

Hastalıklı ağaçlarla da mücadelelerinin sürdürüldüğünü ifade eden Emin, şöyle konuştu:

"Biyoteknik mücadelede ise zararlı böcek görülen ağaçlarımızı keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Hastalanmış, etrafa yayılma durumu olan ağaçların tamamını ya da belirli kısımlarını keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Bütün işimiz ormanlarımızı bizlere emanet edilen milyonlarca yılda oluşan Anadolu bölgesindeki orman bitki örtüsünün gelecek nesillere bırakmak için elimizden gelen bütün gayreti Orman Genel Müdürlüğü olarak göstermekteyiz."

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor
Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor
Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor
Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:15 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!
10:14 Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar
10:04 Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek!
09:59 Son dakika! Omicron mutasyonu Londra'yı vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi
09:50 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı
09:46 Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor
09:42 Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam
09:36 Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı
09:35 Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!
09:33 Son dakika: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte içki üreten 563 adrese baskın yapıldı
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!         
10:16
Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek! Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek!         
10:05
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez         
07:24
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 10:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement