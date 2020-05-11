Ormanlardaki biyolojik mücadelede önemli rol oynayan kuşlar için ağaçlara 3 bin yuva asıldı - Son Dakika

Eskişehir'deki ormanlardaki biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan böcekçil kuşların barınması için 3 bin yuva asıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlık alanlara 3 bin yeni kuş yuvası konuldu.

Özel ormancılık büroları vasıtasıyla asılan yuvalarda barınması planlanan kuşlar, ağaçlara zarar veren böcekleri ve larvalarını yiyerek biyolojik dengeyi sağlıyor.

Kuşların, özellikle kuluçka döneminde aktif olarak kullandığı yuvalar, diğer yırtıcı ve sürüngenlerin zarar vermemesi için belli yüksekliğe ve gövdeden uzağa asıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün 2020 yılı için 4 Orman İşletmesince toplam 6 bin kuş yuvası asılmasını planladığı bildirildi.