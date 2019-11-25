Ormanlardaki usulsüzlükler foto kapanlara yakalandı

Yaban hayatını izlemede kullanılan foto kapanlar ormanları koruma ve kaçakçılık amaçlı kullanılmaya başlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Traktörle orman kaçakçılığı yapandan bisikletiyle kaçak sırık götürene, aracın ön koltuğuna odun koyana kadar birçok usulsüzlük belgelendi. Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki ormanlık alanları giriş çıkışlarına, köylerle olan bağlantı yollarına yerleştirilen foto kapanlar, ormanlardaki birçok usulsüzlüğü de görüntüledi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel "Caydırıcı olsun diye foto kapanları kurduk. Gördük ki herkesin gözü ormanda. Milletin ortak malı olan ormanlarımızı kendi küçük çıkarları için kullanmak isteyenlerle olan mücadelemiz devam edecek. İlginç bir tespitimiz daha oldu. Foto kapanları yerleştirdiğimizden beri orman içine ve kenarına hafriyat ve çöp dökme olayları azaldı" dedi.



Ormandan emval kaçırdıkları tespit edilen kişiler gerekli işlem yapılmak üzere adli mercilere bildirildi. - ESKİŞEHİR