Ormanları avcı böcekler koruyacak - Son Dakika

Artvin'de orman zararlılarına karşı yürütülen biyolojik mücadelede kullanılmak üzere üretilen 62 bin 500 avcı böcek doğaya bırakıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilim insanlarınca "dumansız yangın" diye nitelenen ve ormanlara yangınlardan en az 5 kat daha fazla zarar veren kabuk böceklerine karşı biyolojik mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Ladin ormanlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği ve Sekiz Dişli Kabuk Böceğine karşı biyolojik mücadele kapsamında, laboratuvar şartlarında üretilen avcı böceklerinin ergin ve larvalarının kabuk böceklerinin zarar verdiği sahalara bırakıldığı vurgulandı.

Mücadele kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilen avcı böceklerden 11 bininin Giresun, 10 bininin Erzurum, 36 bin 500'ünün ise Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde dev kabuk böceğinin zarar yaptığı sahalara bırakıldığı kaydedildi.

Ayrıca, üretilen 5 bin avcı böceğinin ergin ve larvalarının da dev kabuk böceğinin yuvaları ile sekiz dişli kabuk böceğinin zarar yaptığı ağaçlara bırakıldığı aktarıldı.