Üye Girişi
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı - Son Dakika

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

07.06.2021 10:51

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan 'Ateş avcıları' düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri mücadeleyle her an hazır olduklarını gösterdi.

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

AMASYA - Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan 'Ateş avcıları' düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri mücadeleyle her an hazır olduklarını gösterdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 'Ateş avcıları' olarak bilinen yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve hızlı yangın ekibi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Orta Karadeniz Bölgesi kentlerinde Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ile ilçelerinden 13 ekip, 65 personelle katıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın startını verdiği yarışlarda 'Ateş avcıları' araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ileriye hortum açtı. Hortumları birbirine ekledikten sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar. Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi. Zorlu etabı tamamlarken zamanla yarışan ekiplerin soluk soluğa kaldığı anlar ise verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından kupa ve madalya verildi. Bölge Müdürü Oflu, yangın sezonu başlarken ekiplerin tamamının hazır olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Yangınlara müdahalede Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Oflu, "Ülkemizde 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı. 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. Bunun yanında 3 bin 31 adet kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ormanları yangınlara karşı korumanın ve tedbirler almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Masatlı da, "Son yıllarda hain terör örgütü devletimizle baş edemeyeceğini anlayınca ormanlarımızı yakarak ülkemize zarar vermeye çalıştı. Bu şebekelerin ormanlarımızı ve masum canlıları hedef almasını şiddetle lanetliyoruz. Onların yaktığının kat kat fazlası kısa süre içerisinde güçlü devletimiz tarafından tekrar yerine konmaktadır" diye konuştu. Yarışta soluk soluğa mücadele eden Kargı Orman İşletmesi ekibinden orman işçisi Sadık Menteş ise, "'Terör haince yaksa bile alevleri biz söndürüp ormanlarımızı koruyacağız" şeklinde konuştu.

Yurdun akciğerleri niteliği taşıyan ağaçları ve çok sayıda canlıyı içinde barındıran ormanların zarar görmemesi için dikkatli olunmasını yineleyen ekipler ufak bir kıvılcım görülmesinde Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirilmesini istedi.

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

Orman İşletme Müdürlüğü, Mustafa Masatlı, Yangın, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 23:37 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti         
23:42
'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi         
23:22
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu         
22:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement