Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor - Son Dakika

Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor

11.02.2021 16:45

Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor Örgüt adına orman yakanlar müebbet hapse mahkum ediliyor Orman Genel Müdürlüğü yanan yerlerin yeniden ağaçlanması için rehabilite çalışmalarına başlarken yangına yol açanlar yargı karşısında mahkum ediliyor Türkiye'de özellikle yaz aylarında sıkılıkla...

Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor

Örgüt adına orman yakanlar müebbet hapse mahkum ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü yanan yerlerin yeniden ağaçlanması için rehabilite çalışmalarına başlarken yangına yol açanlar yargı karşısında mahkum ediliyor

İSTANBUL - Türkiye'de özellikle yaz aylarında sıkılıkla gündeme gelen orman yangınlarına yol açanlar müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli oranlarda hapse mahkum ediliyor. Anayasa güvencesi altındaki ormanları yakanların, aldığı cezalar ormanları hedef alanların cezasız kalmadığını gözler önüne seriyor.

Yüzölçümünün yüzde 29'si ormanlarla kaplı olan Türkiye'de, yılda 2 binden fazla orman yangını meydana geliyor. Yüzde 90'ı insan kaynaklı yangınlarda ortalama 7 bin hektarlık alan zarar görürken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yanan yerlerde aynı yıl içerisinde rehabilite çalışmalarına başlıyor. Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından tekrar ağaçlandırılıyor.

Ormanları yakanlar kasıt oranlarına göre ceza alıyor

Son yıllarda başta bölücü terör örgütü adına orman yakma eylemlerinde bulunan birçok kişi yargılandıkları davalarda kasıt oranına göre ağırlaştırılmış müebbete kadar çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi. Yargıda yaklaşık 2 bin dosyanın bulunduğu orman yangınlarına ilişkin 68 olayın dosyası ise Ağır Ceza Mahkemelerince görülüyor. Yapılan yargılamalarda ormanları yakanlar kasıt oranlarına göre çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılıyor.

Aydos Ormanı'nı yakan zanlıya müebbet ve 25 yıl hapis

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da, 4 bin 685 metrekarelik alanın yanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda yangının PKK terör örgütü adına Yakup Akman tarafından çıkarıldığı belirlenmişti. Bölücü örgüt tarafından da üstenilen yangına ilişkin yapılan yargılamada sanık Akman, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sanık Akman'ı ayrıca 20 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Dikkatsizlikle yangına yol açanlar da yargılanmıştı

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen yangına insanların dikkatsizliği yol açmıştı. Dikkatsizlikle ormanların yanmasına yol açan şahsılarda gözaltına alınarak yargılanmışlardı. Marmara Adası'nda 12 Ağustos 2019'da çıkan 80 hektar alanın kül olmasına olan yangının emekli öğretmen H.T.'nin, bahçesindeki çöp otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla çıktığı kaydedilmişti. Yangına ilişkin H.T gözaltına alınmıştı. Yine Kahramanmaraş'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y.,'de yapılan yargılamada 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Heybeliada yangını sanığına yakalama kararı

Heybeliada 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin davanın görülmesine de dün başlanmıştı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen davada mahkeme, duruşmaya katılmayan ve "Kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istenen sanık Sedat Demir, hakkında yakalama kararı çıkardı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Heybeliada'daki yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye göre de yangının doğal yollarla çıkmadığı kaydedilmişti.

Sanık Sedat Demir'in sağ ve sol ellerinden alınan svap numunelerinde aseton kalıntılarına rastlandığı aktarılan iddianamede, "Heybeliada Çam Devlet Ormanı'nda çıkan orman yangını sonucu 61 bin 805 metrekare ormanlık alanın yandığı, tanıkların, yangının çıkış noktasından elinde bir adet bidonla koşarak uzaklaşan şüpheliyi gördükleri, şüphelinin orada olduğunun başka şahıslar tarafından çekilen videolar sayesinde tespit edildiği, şüphelinin ellerinde yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip aseton kalıntıları belirlendiği, şüphelinin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı" anlatılmıştı.

İddianamede sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor
Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor
Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor
Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Heybeliada, Türkiye, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor - Son Dakika


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