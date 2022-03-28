Ormanların önemi çocuklara belgeselle anlatıldı - Son Dakika
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Ormanların önemi çocuklara belgeselle anlatıldı

28.03.2022 14:13
Ormanların önemi çocuklara belgeselle anlatıldı

Antalya'da öğrencilere ormanların önemini ve yangınların verdiği zarar belgeselle anlatıldı.

Antalya'da öğrencilere ormanların önemini ve yangınların verdiği zarar belgeselle anlatıldı.

Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından planlanan program kapsamında öğrenciler, Deepo Sinemaları'nda ormanların yangınlardan nasıl korunması gerektiğini anlatan "Orman Vatandır" belgeselini izledi.

Mehmet Ali Sevimli ve Mehmet Balaban'ın yönettiği 70 dakikalık filimde öğrenciler, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve bu ormanları korumaya çalışan insanların yaptıklarını öğrendi.

1-A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Tarık Çiftçi, izledikleri belgesel sayesinde ormanların önemini daha iyi anladıklarını söyledi.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanların önemi çocuklara belgeselle anlatıldı - Son Dakika


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