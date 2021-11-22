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Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor

22.11.2021 10:54
Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor

Edirne Kent Ormanı'ndaki sincaplar yuvalarına besin depolayarak kış hazırlığı yapıyor.

Edirne Kent Ormanı'ndaki sincaplar yuvalarına besin depolayarak kış hazırlığı yapıyor.

Meşe, söğüt, ceviz, kavak ve çeşitli yabani meyve ağaçlarının yetiştiği ormanda havaların soğumasıyla ağaçlarda sıkça görülen kahverengi sincaplar kışın hayatta kalabilmek için sonbaharda yiyecek depoluyor.

Ormandaki meşe ağaçlarına tırmanarak dallardaki palamutları keskin dişleriyle koparan sincaplar, hem karınlarını doyuruyor hem de palamutları yuvalarına taşıyor.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle ön planda olan kentte, Meriç Nehri kenarında bulunan Kent Ormanı'ndaki sincapların kış hazırlığı ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyor.

"Sevimli sincapların kış hazırlığı göze çarpıyor"

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Özkan, AA muhabirine, Avrupa sincaplarının Trakya'da da görüldüğünü belirtti.

Sık sık yiyecek toplarken görülen sincapların genelde ceviz, badem, fındıkla beslendiğini aktaran Özkan, sincaplar için tomurcuklar, mantarlar, taze ağaç kabukları, böcekler, salyangozların da önemli besin kaynaklarını oluşturduğunu vurguladı.

Yaşamlarının çoğunu ağaçlarda geçiren sincapların yiyecek ararken toprak yüzeyine indiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugünlerde Edirne'de sevimli sincapların kış hazırlığı göze çarpıyor. Edirne'deki sincaplar Avrupa'daki gibi insanlara yaklaşmıyor. Sadece yiyecek bulmak için ağaçlardan iniyor. Günün hemen hemen tamamını ağaçlarda geçiriyor.

Buldukları besinleri tek tek toprağa gömerek saklıyor ya da ağaç, duvar kovuklarına depo ediyorlar. Gündüzleri faaliyet gösteriyorlar. Görme duyuları çok gelişmiştir. En hareketli saatleri sabah ve akşam üzeredir. Kış uykusuna yatmazlar. Ömür uzunluğu 10 yıl kadardır."

Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor
Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor
Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor
Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor
Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor

Trakya Bölgesi, Meriç Nehri, Edirne, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanların sevimli sakinleri sincaplar topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor - Son Dakika


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