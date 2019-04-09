Ormanlı Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
41 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi 31 Mart Yerel seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi 31 Mart Yerel seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Ormanlı hakkında istişare yapan meclis üyeleri yeni dönemin tüm Ormanlı halkına hayırlı olmasını temenni etti. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise toplantıda yaptığı konuşmasında Ormanlı için yeni projelerle yola çıktıklarını belirtti. Başkan Başol konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Seçimlerin ardından mazbatalarımızı aldık ve bu gün ilk belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Ormanlımıza daha güzel hizmetler kazandırmak için birlikte çalışacağız. 2019-2023 döneminde sizlerle birlikte çok güzel işlere imza atacağız inşallah. Her şey Ormanlımızın geleceği için." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:40 Kaynak: İHA
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