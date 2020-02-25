Ormanlı Belediyesi'nde çalışanlar için toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanlı Belediyesi'nde çalışanlar için toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Ormanlı Belediyesi'nde çalışanlar için toplu sözleşme imzalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi'nde çalışan 12 işçi için Hizmet İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme imzalandı.

Ormanlı Belediyesi'nde çalışanlar için toplu sözleşme imzalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi'nde çalışan 12 işçi için Hizmet İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme imzalandı.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 12 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde Hizmet İş Sendikası ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Belediyede çalışan işçilerin aldıkları ücretler ve sosyal haklarının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Başol "Biz Ormanlı'ya hizmet ederken tek başımıza yapmıyoruz. Belediyede çalışan işçi kardeşlerimiz, memurlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla beraber hizmet ediyoruz. Dolayısı ile çalışanlarımızın ve ailelerinin mutluluğu bizim için çok önemli. Bu gün Hizmet İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Güven Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ve belediyedeki temsilcilerimizle devam eden toplu sözleşme görüşmelerini anlaşmayla sonuçlandırdık. Toplu sözleşmenin başta çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm Ormanlı'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim işçilerimize elde ettikleri kazançlarını aileleri ile birlikte güzel güzel yemek nasip etsin" dedi.


Hizmet İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Güven Kaya'da toplu sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışanların haklarını en iyi şekilde savunup onların daha refah bir hayat yaşamalarını temin etmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Toplu sözleşme anlaşmasında 12 işçiye sosyal haklar ve ücretlerde toplamda yaklaşık yüzde 12 oranında zam verildiği belirtildi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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