Son Dakika Haberleri: Ormanlı'da 2. Fındık Festivali yapılacak
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Ormanlı'da 2. Fındık Festivali yapılacak

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Fındık Kültür ve Sanat Festivali 15 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ormanlı'da 2. Fındık Festivali yapılacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Fındık Kültür ve Sanat Festivali 15 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Belediyesi 2. Uluslararası Fındık Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 15 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Başol, 17.00'da başlayacak olan festivalde sanatçılar İpek ve Ankaralı Turgut'un sahne alacağını söyledi. Ormanlı Beldesi ve çevresindeki köylerde fındık üretiminin çok yaygın olduğunu ve bölgede en kaliteli fındığın yetiştiğini belirten Başol "Beldemiz ve çevresinde fındıkçılık çok yaygın. Ülke ve bölge ekonomisine burada üretilen fındık önemli bir girdi sağlıyor. Bölgemizin birinci derece geçim kaynağı da fındık olduğu için ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak, hem de yıl boyunca çalışıp emek veren halkımızı eğlendirmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.


15 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Fındık Festivali saat 17.00'de festival açılışı ve kortej yürüyüşü ile başlayacak olup, yöresel ürünlerin hazırlanıp satışa sunulduğu Pazar gezisi ile devam edecek. Protokol konuşmalarının ardından saat 19.00'de yerel sanatçılar, saat 20.00'de İpek, 21.30'da Ankaralı Turgut konserinin ardından festival sona erecek.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, düzenlenen festivale Ormanlı başta olmak üzere tüm bölge halkını davet etti - ZONGULDAK

Ormanlı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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