Ormanlı'da ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
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Ormanlı'da ihtiyaç sahiplerine yardım

6 saat önce

Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki engelli vatandaşlara tıbbi cihaz desteği sağlandı.

Ormanlı'da ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki engelli vatandaşlara tıbbi cihaz desteği sağlandı.

Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Almanya'da bulunan derneğin beldeye imkanlar doğrultusunda eğitimden sağlığa pek çok konuda maddi manevi katkı sağladığını söyledi.

Almanya'dan temin edilen malzemelerin beldeye ulaştırıldığını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Aksoy, "Toplamda 15 adet manuel tekerlekli sandalye, 10 takım koltuk değneği ve kırıklarda kullanılan atel malzemesini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Dernek yöneticilerimize, üyelerimize katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Almanya, Ormanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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