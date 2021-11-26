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Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor - Son Dakika

Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor

26.11.2021 15:02

Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyorZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından belde de dere ıslah çalışması, karayolları ve spor salonu yapımı çalışmaları başlatıldı.

Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından belde de dere ıslah çalışması, karayolları ve spor salonu yapımı çalışmaları başlatıldı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bu yılın Temmuz ayında yaşanan ve bir çok hasara yol açan sel felaketinin ardından beldede dere ıslahı, karayolları ve spor salonu yapımı noktasında başlayan çalışmalardan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Yapılacak çalışmalarla birlikte Ormanlı'nın çehresinin değişeceğini ifade eden Başol, belediye olarak kendilerinin de millet bahçesi projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Devlet Su İşleri kanalıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başol açıklamasında, "Sel felaketi sonrası temizlik ve zarar tespit raporlarının hazırlanmasının ardından bu işin peşine koyulduk. 4-5 sene önce dere ıslah projemiz vardı. Bu ıslah projemizi önemsiyorduk. Deremiz afetlerde Ormanlı'ya her zaman sıkıntı yaşatıyordu, daha önce de olmuştu. Afet sonrası yetkililerimiz bunu görünce 2022 yılını alınacak proje, bu yılın son aylarına doğru programa alınarak yatırıma konuldu. Şuanda devletimiz ihalesini yaptı, Devlet Su İşleri kanalıyla. Çalışmalar 10 gün önce başladı. Şehrimizin içinden geçen karayollarının 3 tane menfezi var. Afetin bir kısmı oradan çıktı. Karayolları da yaklaşık 2 kilometrelik bu yolu ihale yaptı, 1-2 gün içerisinde çalışmalar başlayacak. Bu menfezler yenilenecek. Ormanlı'da 4 tane okulumuz var, bu okullarda bin 400 civarı öğrencimiz var, 100'ün üzerinde öğretmenimiz var. Belde olarak nüfusumuz ne kadar az olsa bile, çevremizde 25 civarı köyümüz; pazarını, eğitimini ve bir çok ihtiyacını Ormanlı'da görmekte. Burada kapalı spor salonuna ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 20 gün önce Spor Bakanımız Ereğli'ye geldi. Tekrar kendilerine dosyamızı verdik. Peşine 3 gün sonra Ankara'ya giderek konuyu canlandırdık. 2022 yılında İl Spor Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılıp, inşallah Ormanlı'mıza kazandırılacak. Özellikle Milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanım efendi, emeği geçen önceki İlçe Başkanımız Fatih Çakır, eski Milletvekillerimiz ve AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılında kapalı spor salonumuzu, dere ıslah projemizi, karayollarımızın bu geçişini tamamlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beldeye kazandırılacak spor salonu ile ilgili de konuşan Başkan Başol, Millet Bahçesi projesini kazandırmak istediklerini anlattı. Başol şunları söyledi:

"Ormanlı çok dar bir coğrafyada olduğu için, bizim sosyal anlayışımızı giderebileceğimiz alanımız yok. Çocuklarımız, çocuk parklarında oynuyor fakat dar alanda olduğu için kendilerine yeterli bir hareketliliği bulamıyorlar. Mini de olsa iyi bir kafeterya, gönül rahatlığıyla oturup kahve içebilecek şekilde Küçük de olsa voleybol sahası, yürüyüş alanları ile beraber profesyonel olarak düşünerek adımlarını atacağız.

Alaplı ile Ereğli'nin üzerinden sahil yolu geçecek. Uzun soluklu bir proje. İnşallah o yol projesinde, Ormanlı'ya ek yol verilme projesi yer alıyor. İnşallah o da gerçekleşir."

Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor
Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor
Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor
Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor

Zonguldak, Yatırım, Ereğli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanlı'ya 4 yatırım birden yapılıyor - Son Dakika


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