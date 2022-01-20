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Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu - Son Dakika

Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu

20.01.2022 12:06

Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu Ormanlık alanın yandığını düşünen vatandaşlar çok sayıda ihbarda bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar, vatandaşlarda panik oluşturdu.

Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu

Ormanlık alanın yandığını düşünen vatandaşlar çok sayıda ihbarda bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar, vatandaşlarda panik oluşturdu. Ormanlık alanın yandığını düşünen vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Okurcalar Mahallesinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde çöpler birikince; Alanya Belediyesi temizlik ekipleri, itfaiye ekipleri, zabıta ve jandarma kontrolünde yakıldı. Çöplük alandan çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü. Dumanların ormanlık alandan çıktığını ve ormanın yandığını düşünen vatandaşlar ise korkuya kapılarak çok sayıda ihbarda bulundu. Kontrollü bir şekilde yakılan çöplük, daha sonra soğutma çalışması ile söndürüldü.

Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu
Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu
Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu

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Alanya Belediyesi, Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu - Son Dakika
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