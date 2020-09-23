Ormanlık alana 371 kök kenevir eken 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ormanlık alana 371 kök kenevir eken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmit Yassıbağ Kurubaraj mevkiinde ormanlık alana kenevir ekildiği ihbarı alan jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Yapılan aramalarda ormanlık alana ekili halde 371 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı ve ticaretinde kullanılan bitkilerin ele geçirilmesi sonrasında inceleme başlatan ekipler, bitkileri ektikleri belirlenen B.D. ve İ.T. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ