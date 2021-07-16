Ormanlık alana bırakılan başıboş köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika

Bilecik'te geçtiğimiz gün İHA'nın 'Bilecik'te iç parçalayan görüntü' başlığı ile servis yaptığı haber sonrası ormanlık alana bırakılan köpeklere belediye sahip çıktı.

Olay, 13 Temmuz günü Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü girişindeki ormanlık alanda yaşanmıştı. Yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçalamıştı. Bunu yanında bakımsızlıktan ölmek üzere köpekleri de görüntülen vatandaşların çağrısına Bilecik Belediye yetişti. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları hemen bölgeye giderek, köpekler için ormanlık alanın çeşitli yerlerine yem ve su bıraktı. Ekipler, gün içinde de bu bölgeye uğrayarak mama bırakacaklarını söylediler. - BİLECİK