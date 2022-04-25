Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti - Son Dakika
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Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti

25.04.2022 14:14
Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti

Bolu'da, küpeleri çıkarılarak ormanlık alana bırakılan ve aç kalan onlarca köpek bir koyunu telef etti.

Bolu'da, küpeleri çıkarılarak ormanlık alana bırakılan ve aç kalan onlarca köpek bir koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu- Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Tepe Karakolu mevkiinde kulaklarındaki küpeleri çıkarılmış onlarca köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana bırakıldı. Aç kalan köpekler otlatılmak için ormana götürülen koyunlara saldırdı. Köpekler saldırdıkları koyunlardan birisini öldürerek telef etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar köpeklerin bırakılmasına tepki göstererek, yetkililerden köpekleri bırakanların bulunarak cezalandırılmasını istedi. - BOLU

Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti
Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti
Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti

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Mudurnu, Köpek, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti - Son Dakika


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