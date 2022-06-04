Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde A.A. ve V.Ü. isimli şahısların ormanlık alana kenevir ektiği bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ihbarı doğrulayan ekipler, şahısları ektikleri kenevirlerin bakımlarını yaparken suçüstü yakaladı. Bin 50 kök kenevire jandarma ekiplerince el konulurken 2 şüphelide gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Osmaniye, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar - Son Dakika

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