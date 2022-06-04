Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar - Son Dakika
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Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar

04.06.2022 13:50
Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana ektikleri bin 50 kök kenevirlerin bakımını yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana ektikleri bin 50 kök kenevirlerin bakımını yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde A.A. ve V.Ü. isimli şahısların ormanlık alana kenevir ektiği bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ihbarı doğrulayan ekipler, şahısları ektikleri kenevirlerin bakımlarını yaparken suçüstü yakaladı. Bin 50 kök kenevire jandarma ekiplerince el konulurken 2 şüphelide gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar Kaçak silaha bir darbe de Jandarma'dan Kaçak silaha bir darbe de Jandarma'dan
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Osmaniye, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar - Son Dakika
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