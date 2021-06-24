Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana ekili boyları 10 ila 150 santimetre arasında değişen 297 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yakılarak imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkiinde saat 17.45 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından ortak yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık arazi içerisine ekilmiş, boyları 10 ila 150 santimetre arasında değişen 297 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, bulunan kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 10 adet numune örneği alınarak geri kalan 287 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırmalara devam edildiği bildirildi. - MANİSA