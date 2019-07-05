Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint keneviri ele geçirildi
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İzmir'in Bergama'da ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 512 kök hint keneviri ele geçirildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
'in Bergama
'da ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 512 kök hint keneviri ele geçirildi.
Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, Yukarıbey Jandarma
Komutanlığına gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Operasyonda, 512 kök hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler için araştırma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR
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