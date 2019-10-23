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Ormanlık alana kenevir ekenler fotokapana yakalandı

53 dakika önce

Ormanlık alana kenevir ekenler fotokapana yakalandıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

Ormanlık alana kenevir ekenler fotokapana yakalandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi. Keneviri ekenler, araziye yerleştirilen fotokapana yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan araştırmada, Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekildiğini tespit edilerek, bölgeye uyuşturucu arama köpeği Volta eşliğinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ormanlık alanda damlama sulama sistemi kurulmuş olan ve ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

Fotokapana yakalandılar

Ormanlık alana Hint kenevirlerini eken kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma ekipleri araziye yaban hayatını takip etmek için ormanlık alana yerleştirilen fotokapan kurdu. Fotokapanla yapılan takip sonucu ekipler, olayla ilgili olarak Ü.Ş. ile Y.A.'yı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ormanlık alana kenevir ekenler fotokapana yakalandı

Jandarma, Salihli, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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